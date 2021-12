Omicron, Fauci: "Al momento un booster specifico non è necessario"

La terza dose dei vaccini Pfizer e Moderna è efficace contro la variante Omicron. A sostenerlo è Anthony Fauci, principale epidemiologo della Casa Bianca nella lotta contro il Covid-19 ( GLI AGGIORNAMENTI - LE MAPPE ). "Al momento non sembra sia necessario un booster specifico" per la nuova mutazione del coronavirus, ha detto l'esperto americano, sostenendo però che Omicron diventerà con tutta probabilità dominante negli Stati Uniti, data la sua alta trasmissibilità.

Si valuta il booster anche per i giovanissimi

Se la terza dose è necessaria per tutti gli adulti al fine di proteggersi da Omicron, gli esperti americani stanno invece esaminando l'eventualità del booster per gli adolescenti. Fauci ha spiegato che i teenager tra i 12 e i 15 anni "mostrano una risposta immunitaria ai vaccini molto più robusta" delle altre fasce della popolazione, e dunque potrebbero non aver bisogno della terza dose. "Esaminiamo di continuo la durata della risposta immunitaria e del livello di anticorpi indotti dai vaccini nelle persone coinvolte in vari studi e continuiamo a tenere sotto controllo la possibilità che si sottoponga al booster anche i giovanissimi", ha detto l'epidemiologo.