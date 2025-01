Caso Pelicot, la figlia "Mio padre dovrebbe morire in prigione"

Caroline Darian, la figlia di Dominique Pelicot, condannato in Francia a 20 anni di carcere per aver drogato la moglie per 10 anni facendola violentare da almeno 50 uomini, parla ai microfoni del programma Today di Bbc Radio4. Nell'intervista, la donna racconta come ha saputo degli abusi di "uno dei peggiori predatori sessuali degli ultimi 20 o 30 anni", il calvario della madre, il timore di esserne stata vittima lei stessa e poi il cammino di rinascita delle due donne ascolta articolo

"Dovrebbe morire in prigione. È un uomo pericoloso". A parlare, ai microfoni del programma Today di Bbc Radio4, è Caroline Darian, la figlia di Dominique Pelicot, condannato in Francia a 20 anni di carcere per aver drogato la moglie Gisele per 10 anni facendola violentare da almeno 50 uomini. Nell'intervista, la donna racconta come ha saputo degli abusi di "uno dei peggiori predatori sessuali degli ultimi 20 o 30 anni", il calvario della madre, il timore di esserne stata vittima lei stessa e poi il cammino di rinascita delle due donne.

"Uno tsunami" "Ricordo ancora la telefonata con la quale mia mamma mi annunciò di aver scoperto di essere stata drogata per 10 anni da mio padre – racconta Caroline -. Erano le 20.25 di un lunedì sera del novembre 2020. Io in quel momento ho perso la mia vita normale". "Ricordo che ho urlato, ho pianto, l'ho persino insultato", dice. "È stato come un terremoto. Uno tsunami". "Penso che mio padre dovrebbe morire in prigione" ha affermato la 46enne, visibilmente arrabbiata e ferita per il dolore inflitto alla madre 78enne. La donna ha raccontato alla BBC anche la vita "prima" del caso giudiziario, quando suo padre si presentava come un "amabile uomo in pensione". Sul suo portatile, invece, vi erano migliaia di video e foto di sua moglie Gisèle priva di sensi mentre veniva violentata da sconosciuti.