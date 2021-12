In base ai criteri per il passaggio al livello di rischio giallo (10% per la saturazione delle rianimazioni e 15% per i reparti non critici), sono diversi i territori che hanno già superato entrambi i parametri. Altri sono vicini a farlo. Intanto il bollettino quotidiano del 25 novembre registra 23.195 nuovi casi, rilevati su 634.638 tamponi giornalieri, con la percentuale dei positivi al 3,7%