Ricciardi a Sky TG24: "Misure governo necessarie, Omicron temibile"

Il consigliere scientifico del ministro della Salute: "Dobbiamo evitare che i contagi arrivino a 100-120mila al giorno come successo nel Regno Unito". Omicron "molto contagiosa, ma meno letale". Il picco in Italia? "Non ancora raggiunto"

"Credo che le nuove misure siano sufficienti", così a Sky TG24 il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Per l'esperto le decisioni del governo erano "necessarie", considerando anche che la variante Omicron è "temibile". "Dobbiamo evitare che i contagi arrivino, come successo nel Regno Unito, a 100-120mila al giorno", avverte.

Mentre sul forte incremento dei contagi che si registra in questi giorni in Italia, Ricciardi avvisa: "Non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi". Nel nostro Paese è quindi "prevedibile un numero di casi simile a quello visto negli altri Paesi d'Europa".

Prudenza a Natale

Per Ricciardi quello del Natale sarà un periodo in cui fare attenzione, con accorgimenti specifici da adottare soprattutto per le persone più a rischio. "Rispettiamo le cautele per un periodo sereno e sicuramente diverso rispetto a quello dell’anno scorso", ricorda l'esperto.