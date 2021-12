Covid, record di contagi nel Regno Unito: quasi 120mila in 24 ore

Covid, in Inghilterra una persona su 45 è stata contagiata

Gli ultimi dati a disposizione indicano che in Inghilterra una persona su 45 è stata contagiata dal coronavirus. In Galles una su 55, in Irlanda del Nord una su 50 e in Scozia una su 70. Sky News riferisce che a Londra si è contagiato un cittadino su 30. Mentre i numeri continuano a crescere, prosegue la campagna di vaccinazione per la somministrazione della dose booster del vaccino. Fino a ieri, mercoledì 22 dicembre, sono state somministrate 840.038 dosi, che hanno portato il totale a 31,6 milioni.