Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 27 dicembre. LIVE

La variante Omicron spinge i contagi, soprattutto tra i più giovani. Nell'ultimo bollettino, poco più di 24 mila nuovi casi, ma a fronte di pochi tamponi, 81 i morti. Continua la corsa al tampone, file e attese di ore in alcune città. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Un anno fa arrivavano le prime dosi in Italia. Contagi in salita nel Regno Unito e in Francia, migliaia i voli cancellati, soprattutto verso gli Stati Uniti. In Germania ha funzionato il lockdown per i non vaccinati