Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 30.810 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 24.883 . I tamponi effettuati sono 343.968, contro i 217.052 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 9% (ieri era 11,5%). Sono 142 i morti, 37 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 dicembre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.678.112. Le vittime in totale sono 136.753, con 142 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 5.003.855 in totale. I ricoverati con sintomi sono 9.723 (+503). Sono invece 526.655 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 135.699.123 - di cui 72.087.933 processati con test molecolare e 63.611.190 con test antigenico rapido -, in aumento di 343.968 rispetto al 26 dicembre. Le persone testate sono finora 40.327.460, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che sei decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 22/12 2021 e il 24/12/2021. La Regione Emilia Romagna riporta che è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: N. 2 IL 26/12/21 - N. 12 IL 25/12/21 - N. 4 IL 24/12/21 - N. 1 IL 23/12/21 - N. 1 IL 21/12/21.