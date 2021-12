Covid, Sileri a Sky TG24: "Verso 100mila contagi al giorno"

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista a Sky TG24. "Ma se non vanno tutti in ospedale, per la scuola non vedo un grande problema", ha aggiunto

"Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. È verosimile che nei prossimi giorni si arrivi a 100 mila contagi al giorno ma se non tutti vanno in ospedale, per la scuola non vedo un grande problema". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista a Sky TG24.