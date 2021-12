11/12

LOPALCO: "REGOLE VANNO RISCRITTE" - "Le regole del tracciamento e della quarantena vanno subito riscritte- Bisognerebbe in questa fase dare la priorità per l'accertamento con il tampone ai sintomatici, in modo da avviare precocemente il trattamento in caso di positività. Ai contatti asintomatici vaccinati prescrivere semplici regole di precauzione per evitare che entrino in contatto stretto con soggetti fragili. Ai contatti non vaccinati, isolamento per 21 giorni senza tampone di conferma". Lo sostiene l'esperto di Igiene e Medicina preventiva Pier Luigi Lopalco