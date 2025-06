Uffizi, turista cade per fare selfie e rovina dipinto del Seicento

L'uomo è stato formalmente denunciato ai carabinieri. Il danno non sarebbe troppo grave, fa sapere il museo. Dopo il restauro l'opera potrà tornare in esposizione

Agli Uffizi di Firenze un turista è scivolato facendosi un selfie provocando uno squarcio in un dipinto del Seicento. Il "Ferdinando dei Medici" di Nicoletto, che normalmente è conservato a Palazzo Pitti, in questi giorni è esposto per la mostra "Firenze e l'Europa Arti del Settecento agli Uffizi". L'opera è stata subito portata a restaurare e l'uomo è stato denunciato.