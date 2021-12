Scuola, Bianchi a Sky TG24: "Il 10 gennaio si torna in presenza"

“Abbiamo assunto la responsabilità di tornare in presenza a scuola, questa è la chiave di volta di questo governo”, e dopo le vacanze “si torna in presenza. Ci vuole la responsabilità di tutti, ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo”. Lo ha dichiarato in un'intervista a Timeline su Sky TG24 il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ricordando che “laddove ci sono condizioni straordinarie, con focolai isolati, i presidenti di Regione e sindaci possono disporre chiusure isolate, non diffuse, e allo scopo di verificare lo stato in quel cluster. Ma la nostra indicazione è che si torna in presenza”. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)