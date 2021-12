Effetto Covid su treni, Fs: possibili cancellazioni corse da lunedì 27

Contagi e quarantene hanno colpito anche macchinisti e capitreno, risultati positivi o esposti come contatti stretti al Sars-Cov-2. Per questo le Ferrovie hanno fatto sapere che dai prossimi giorni saranno possibili cancellazioni delle corse

L'effetto della nuova ondata di Covid sull'Italia si fa sentire anche sui treni, da quelli regionali a quelli a lunga percorrenza. Contagi e quarantene hanno colpito anche macchinisti e capitreno, risultati positivi o esposti come contatti stretti al Sars-Cov-2. Per questo le Ferrovie hanno fatto sapere che da lunedì 27 e per i giorni successivi saranno possibili cancellazioni delle corse.