Morta Renata De Rossi, ceo e co-fondatrice di Olfattorio

La cultura olfattiva

Renata De Rossi, infatti, è stata anima della società di Torino che ha co-fondato insieme a Giovanni Gaidano, suo compagno di vita, nel 1981. Fondamentale l'incontro con Jean Laporte, famoso maître parfumeur parigino, che ha permesso di rendere Olfattorio come una sorta di showroom, un luogo dove vivere una particolare esperienza sensoriale nell'ambi delle essenze dei profumi di nicchia. De Rossi, sin dalla fondazione di Olfattorio, ha cercato sempre di alimentare i valori più puri legati alla profumeria artistica italiana, come nel 2003 quando prende vita il concept “Bar à Parfums”, un nuovo modo di avvicinarsi al mondo delle fragranze. Da quel momento sono nati otto Bar à Parfums, punti vendita innovativi con cui oggi l’attività opera in diverse città italiane e che hanno avvicinato il pubblico alla cultura olfattiva. “Renata De Rossi è stata non solo una straordinaria imprenditrice, ma anche una donna di eleganza e grande sensibilità, capace di ispirare chiunque avesse il privilegio di lavorare al suo fianco. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per l’intera comunità di Olfattorio e per il settore della profumeria artistica”, ha sottolineato l’azienda, in una nota.