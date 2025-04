Rivolta nel carcere di Piacenza, agenti in tenuta antisommossa

Rivolta all'interno del carcere di Piacenza. Secondo le poche informazioni trapelate, i disordini sarebbero iniziati questa mattina e gli agenti della Polizia penitenziaria starebbero fronteggiando la rivolta in un'ala del penitenziario delle Novate, in tenuta antisommossa. Sarebbero in arrivo anche rinforzi da altre città. In mattinata gli interventi anche del 118 e dei Vigili del fuoco per un principio di incendio.