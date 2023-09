7/12 ©Getty

PAPILLON – Il francese Henri Charrière, noto come Papillon per un tatuaggio che aveva sul petto, fu arrestato nel 1931 per un omicidio che disse sempre di non aver commesso e dopo un po’ finì in una colonia penale dell’Isola del Diavolo, al largo della Guyana francese. Ha raccontato di tantissime fughe in ogni possibile modo, ma una delle più celebri è quella del 1941: scrisse di aver costruito una barca con noci di cocco e di aver navigato fino al Venezuela, dove riuscì ad evitare l’estradizione in territorio francese (in foto frame del film con Steve McQueen)