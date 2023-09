Pennsylvania, l'incredibile evasione di un detenuto dal carcere. VIDEO

La polizia di Chester ha diffuso il video della fuga dal carcere di Danelo Cavalcante, condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata. Nelle immagini si vede l'uomo riuscire a scalare due muri distanti tra loro un metro e mezzo, poggiando le mani su una parete e i piedi sull’altra

Trentaquattro anni, originario del Brasile, Cavalcante è evaso dalla prigione della contea di Chester giovedì 31 agosto. Secondo quanto riferito, un certo numero di avvistamenti collocano il fuggitivo in una zona rurale ricca di boschi a circa 3,2 km dalla prigione. Cavalcante è considerato molto pericoloso e la polizia ha chiesto agli abitanti della zona di stare il più possibile chiusi in casa.

È caccia all’uomo in Pennsylvania in seguito all’evasione di Danelo Cavalcante, condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata. La polizia di Chester ha diffuso il video dell’incredibile evasione del detenuto. Nelle immagini si vede Cavalcante riuscire a scalare due muri distanti tra loro un metro e mezzo, poggiando le mani su una parete e i piedi sull’altra.

Il delitto nell'aprile 2021

Cavalcante, di origine brasiliana, ha ucciso nell'aprile del 2021 la ex fidanzata, Deborah Brandao, di 33 anni, che aveva minacciato di denunciarlo alla polizia quando aveva saputo che era ricercato per un omicidio commesso, quattro anni prima, in Brasile. Durante la preparazione di una grigliata a casa, l'uomo aveva usato il coltello da cucina per colpire la ex fidanzata trentotto volte, sotto gli occhi dei due figli piccoli della donna.