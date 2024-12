Guerra in Siria, Khamenei: "Usa e Israele dietro le violenze". LIVE

Il leader dei ribelli jihadisti afferma che non ci sarà amnistia per i torturatori dei detenuti del regime di Assad. L'alleanza guidata dagli islamisti che ha preso il potere in Siria "garantirà" i diritti di tutti i gruppi religiosi. Lo dice il capo del governo di transizione siriano, Mohammad al-Bashir, invitando i milioni di profughi fuggiti dalla guerra a tornare nel Paese. In 48 ore 480 raid di Israele per smilitarizzare la Siria dopo la caduta di Assad. Condanna di Iran e Turchia: "Incursioni illegali"