Lo hanno confermato diverse fonti internazionali, tra cui la Tass ed il New York Times. Il gesto, altamente simbolico, è stato compiuto proprio all'indomani della conquista del potere da parte dei ribelli jihadisti che hanno rovesciato in poco più di 10 giorni il presidente Bashar al-Assad

La bandiera dei ribelli jihadisti siriani è stata issata questa mattina sull'ambasciata siriana a Mosca. Lo hanno confermato diverse fonti internazionali, tra cui la Tass ma anche il New York Times. E' successo, sotto la neve moscovita, proprio a poche ore dalla fuga di Bashar al-Assad, a causa dell’ingresso dei ribelli stessi a Damasco. L’avanzata guidata da Hayat al-Tahrir al-Sham ha così posto fine a quasi 60 anni di governo della famiglia Assad. In precedenza, la bandiera della Repubblica Araba Siriana, simbolo del regime dell’ormai ex presidente Assad, era stata rimossa dall'edificio. (GUERRA IN SIRIA, LE NEWS IN DIRETTA)