Introduzione

L’offensiva dei ribelli jihadisti in Siria ha raggiunto il suo obiettivo. L’8 dicembre il regime di Bashar al-Assad è caduto, dopo 24 anni. L’ormai ex presidente si è dato alla fuga, colto alla sprovvista: nessuno si aspettava che l’insurrezione, lanciata il 27 novembre, riuscisse a essere portata a termine in così poco tempo.

Adesso si trova a Mosca, dove gli è stato concesso asilo, mentre la capitale Damasco è in mano ai miliziani di stampo islamico - le forze antigovernative guidate da Hts (Hayat Tahrir al-Sham) con a capo Abu Muhammad al Jolani - che parlano dell’inizio di una "nuova era”. La situazione è però lontana dall’essere definita. Sia per il caos interno alla stessa Siria, divisa tra molte fazioni ribelli, sia per il complicato scenario geopolitico in Medio Oriente in cui si inserisce questo nuovo tassello. Cosa succederà adesso?