Francia, morta assistente scolastica accoltellata da adolescente

La 31enne è morta in seguito alle ferite riportate questa mattina nell'aggressione avvenuta in una scuola media alla periferia di Parigi, nell'Alta Marna

Un adolescente francese ha ucciso, colpendola con un coltello, un'assistente scolastica questa mattina in una scuola media alla periferia est di Parigi,nel l'Alta Marna. Secondo quanto riferito, l'aggressione da parte del ragazzo è avvenuta durante un controllo delle borse che la 31enne si apprestava a compiere. La ministra dell'Educazione Nazionale, Elisabeth Borne, si recherà a Nogent, il centro in cui è avvenuto l'attacco per "dare il sostegno a tutta la comunità scolastica e alle forze dell'ordine". Borne, in un post su X, ha parlato di "un terribile dramma". Il ragazzo è stato posto in stato di fermo, mentre i 324 studenti della scuola sono stati isolati nelle proprie classi.

Il messaggio di Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che ''la nazione è in lutto e il governo impegnato a ridurre la criminalità'' dopo che una collaboratrice scolastica è stata accoltellata a morte nella scuola secondaria Françoise Dolto nell'Haute-Marne. "Mentre sorvegliava i nostri figli a Nogent, un'assistente scolastica ha perso la vita, vittima di un'ondata di violenza insensata", ha scritto il capo dell'Eliseo.-