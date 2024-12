Le anfetamine sono richieste nei Paesi arabi del Golfo. Diffuso in rete un video sul deposito scoperto dai ribelli jihadisti che si trovava a Damasco

Un presunto laboratorio e deposito di anfetamine Captagon, prodotte in Siria nei territori controllati fino a sabato scorso dalle forze agli ordini del regime degli Assad, è stato oggi identificato da uomini armati delle nuove autorità a Damasco (GUERRA IN SIRIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).