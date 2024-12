Chi vince e chi perde con la caduta di Assad

La Russia, alle prese con un posizionamento in Medio Oriente più debole, non sorride. L'Iran ha perso con la cacciata di Assad un solido alleato e per Hezbollah si è chiusa la via di accesso ai rifornimenti in Libano. Tel Aviv festeggia, ma il maggior "vincitore" è la Turchia di Erdogan. Gli Stati Uniti si limitano a osservare?