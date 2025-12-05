Musica
Renato Caruso, "L'Algoritmo della Musica" è un viaggio che parte da Pitagora
Si stanno studiando, sul sempre più labile confine tra scienza e musica, sistemi che creino canzoni destinate al successo. Non importa se figlie dell'omologazione. In questo libro si entra nei dettagli, si ragiona su cosa abiurare e cosa invece accettare
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi