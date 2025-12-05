Offerte Sky
Cronaca

Delitto di Garlasco, dentro le carte della perizia del tribunale

Diletta Giuffrida

©Ansa

Le tracce biologiche estrapolate dalle unghie di Chiara Poggi hanno una compatibilità moderatamente forte con quelle di Andrea Sempio o dei componenti della linea paterna della sua famiglia. Questo dato però non consente l'identificazione di un singolo soggetto, né può essere considerato “certamente affidabile”. Sono le conclusioni della perizia firmata dalla genetista Denise Albani al termine dell’incidente probatorio disposto dal gip di Pavia

