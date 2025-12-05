Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Berlino nel caos: perché Merz è a un passo dalla crisi di governo

Luciana Grosso

Ispi
il cancelliere tedesco Friedrich Merz - Ansa

La crisi che ha travolto il cancelliere arriva a 7 mesi dal suo insediamento e mette a nudo la fragilità della coalizione CDU-SPD. Le difficoltà economiche e l’instabilità politica della Germania hanno reso ancora più complicata la sua leadership, già percepita come poco carismatica. Dopo una serie di inciampi parlamentari, è finito sotto attacco della sua stessa maggioranza. Solo l’intervento della Linke ha evitato una sua caduta. Ma la sopravvivenza dell’esecutivo appare provvisoria e piena di contraddizioni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ