Berlino nel caos: perché Merz è a un passo dalla crisi di governo

La crisi che ha travolto il cancelliere arriva a 7 mesi dal suo insediamento e mette a nudo la fragilità della coalizione CDU-SPD. Le difficoltà economiche e l’instabilità politica della Germania hanno reso ancora più complicata la sua leadership, già percepita come poco carismatica. Dopo una serie di inciampi parlamentari, è finito sotto attacco della sua stessa maggioranza. Solo l’intervento della Linke ha evitato una sua caduta. Ma la sopravvivenza dell’esecutivo appare provvisoria e piena di contraddizioni