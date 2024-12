Luigi Mangione, le teorie del complotto social su numero 286 e Pokemon

Tutto ha avuto origine dal luogo dellarresto del 26enne accusato dell'omicidio di Mark Thompson, distante 286 miglia da Mahattan. Un numero che per molti non sarebbe casuale, dati molteplici riferimenti rintracciati in Rete da osservatori e complottisti e collegati proprio a Mangione

La testata statunitense Newsweek, con l'aiuto degli 'internet sleuths' ('investigatori di internet'), ha provato a rimettere in ordine tutti i sorprendenti riferimenti al numero 286 presenti nel caso legato a Luigi Mangione, sui social non solo. L'altro ieri, nelle ore in cui il 26enne accusato dell'omicidio di Mark Thompson veniva fermato come sospetto al McDonald's di Altoona, in Pennsylvania, molti notiziari americani hanno sottolineato la considerevole distanza tra il luogo dell'omicidio, nel cuore di Manhattan, e la piccola cittadina: 286 miglia seguendo l'autostrada Interstate 99. Il dato, che può non essere accurato in base al percorso scelto, ha comunque acceso una lampadina tra i più attenti osservatori e complottisti di internet, che già sospettosi, si sarebbero convinti del desiderio di Mangione di farsi arrestare proprio ad Altoona e proprio in quel fast food.