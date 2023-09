Uk, militare accusato di terrorismo evaso da carcere di Londra

Mondo

Attacco con machete a Times Square, Nyt: "Atto di estremismo islamico"

Si è sfiorato un attentato terroristico di matrice islamica a Times Square la notte di Capodanno. L’aggressione di tre agenti con un machete non sembra più il gesto di un folle ma sta assumendo i contorni dell'azione violenta di un lupo solitario radicalizzatosi recentemente. Secondo quanto riporta il New York Times, Trevor Bickford, il 19enne arrestato dopo l'attacco, era partito dalla sua casa di Wells, nel Maine, per andare a New York e colpire la polizia in un atto di terrorismo islamico

Finora il giovane è stato accusato di aggressione e tentato omicidio ma secondo il quotidiano americano rischia di essere incriminato anche per terrorismo. Prima dell'assalto, il giovane aveva scritto una lettera di testamento e di addio alla sua famiglia nel diario personale, dove aveva espresso anche il suo desiderio di unirsi ai talebani in Afghanistan e di morire da martire. Nella foto i preparativi a Times Square prima di Capodanno