Si è sfiorato un attentato terroristico di matrice islamica a Times Square la notte di Capodanno. L’aggressione di tre agenti con un machete non sembra più il gesto di un folle ma sta assumendo i contorni dell'azione violenta di un lupo solitario radicalizzatosi recentemente. Secondo quanto riporta il New York Times, Trevor Bickford, il 19enne arrestato dopo l'attacco, era partito dalla sua casa di Wells, nel Maine, per andare a New York e colpire la polizia in un atto di terrorismo islamico

New York, agenti attaccati con machete a Times Square