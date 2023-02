Messico, Stati Uniti chiedono l'estradizione del figlio di El Chapo

Mondo

Sono almeno 29 i morti (10 soldati e 19 presunti criminali) negli scontri scoppiati nello Stato di Sinaloa dopo la cattura di Ovidio Guzmán-López, boss di una parte del principale cartello del narcotraffico. Incendiate auto, voli cancellati e decine di persone ricoverate in ospedale. Gli uomini del cartello della droga hanno chiuso le vie d'accesso alla città con automezzi dati alle fiamme

È guerriglia nello stato di Sinaloa, in Messico, dopo l'arresto del figlio di El Chapo, Ovidio Guzmán-López , con scontri in cui sono morte almeno 29 persone (10 soldati e 19 presunti criminali, secondo il governo messicano). Sono state date alle fiamme numerose auto e si registra anche l'invasione dell'aeroporto internazionale di Culiacan. Il governo ha mobilitato i blindati per le strade prese d'assalto dai membri armati del cartello dei narcos che hanno chiuso le vie d'accesso alla città con automezzi bruciati