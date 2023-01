1/10 ©Ansa

È guerriglia nello stato di Sinaloa, in Messico, dopo l'arresto del figlio de El Chapo, Ovidio Guzmán-López , con scontri in cui sono morti almeno 7 agenti, auto date alle fiamme e l'invasione dell'aeroporto internazionale di Culiacan. Il governo ha mobilitato i blindati per le strade prese d'assalto dai membri armati del cartello narco

Messico, arrestato Ovidio Guzman