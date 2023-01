Almeno 14 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un tentativo di evasione da un carcere nel nord del Messico al confine con gli Stati Uniti. Lo hanno riferito le autorità dello Stato di Chihuahua, secondo le quali 10 agenti e quattro detenuti hanno perso la vita negli incidenti scoppiati all'alba, quando una banda armata arrivata a bordo di veicoli blindati ha aperto il fuoco contro la prigione di Ciudad Juárez, mentre i familiari aspettavano di entrare nella struttura per la visita di Capodanno.

Secondo quanto riferito dai media locali, gli assalitori hanno cercato di liberare i detenuti ed almeno 24 prigionieri sono riusciti a fuggire durante l'attacco. Poco prima dell'assalto alla struttura, diversi agenti di polizia sono stati aggrediti. Due sospetti sono poi stati uccisi e quattro arrestati.

Una delle città più pericolose al mondo

Nata nel 1659 con il nome di El Paso del Norte, nel 1888 cambia nome in Ciudad Juárez o semplicemente Juárez, in onore del presidente Benito. A partire dai primi anni del '900 diventa la più importante città frontaliera del Messico e dagli anni '90, viene tristemente conosciuta dal mondo per essere teatro di violenti omicidi seriali di donne. Dal 1993, infatti, diventa famosa a causa dei delitti perpetrati ai danni di giovani donne, generalmente di umile estrazione sociale e impiegate nelle numerose maquiladoras, fabbriche in cui si producono beni d'esportazione. Inoltre, la città messicana è nota per essere anche sede di uno dei cartelli di droga più significativi del mondo. Da oltre 15 anni, le ali armate dei cartelli di Sinaloa e Juárez si contendono il controllo della città.

Attualmente, con un tasso di 85 omicidi ogni 100mila abitanti, Ciudad Juarez è al quinto posto nella classifica delle città più pericolose del mondo.