Le celebrazioni si aprono venerdì 30 maggio: dalle 8 alle 17 è possibile effettuare il pellegrinaggio alla porta santa e ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari; dalle 16 alle 19.30 la chiesa della Santissima Trinità dei Monti ospita concerti, spettacoli e giochi per bambini, con la possibilità di venerare le reliquie di Santa Teresa di Lisieux e dei coniugi Martin, e, alle 21, una veglia di preghiera; dalle 18 nel Chiostro di San Salvatore in Lauro apre al pubblico la mostra a pannelli “Non ‘come’, ma ‘quello’. La sorpresa della gratuità”.

Il programma del week-end

Il programma di sabato 31 maggio prevede in mattinata momenti di animazione nelle piazze della città, una catechesi sul tema dell’anzianità nella basilica di Santa Maria in Trastevere e il convegno tematico “Il Family Global Compact e la rete internazionale di associazioni famigliari” presso l’università Lumsa; dalle 18.30 alle 20, piazza San Giovanni in Laterano ospita la “Festa della Famiglia”, con la recita del Rosario a chiusura del mese mariano. Anche nella giornata di sabato è possibile effettuare pellegrinaggio alla porta santa e ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. Il Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani si chiude domenica 1° giugno con la tradizionale messa presieduta dal pontefice o da un suo delegato: l’ingresso in piazza San Pietro in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto.