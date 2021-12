Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 28 dicembre. LIVE

Due milioni e mezzo di persone in isolamento per contatti con positivi. Governo e Regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena per evitare la paralisi delle attività. Nelle ultime 24 ore oltre 30mila i nuovi contagi, quasi la metà per la variante Omicron. File interminabili nelle farmacie per effettuare i tamponi. Caos voli, altre duemila cancellazioni. Gli Stati Uniti riducono da 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi asintomatici. Parigi e Londra verso nuove strette