Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 28 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 78.313 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 30.810 . I tamponi effettuati sono 1.034.677 (mai così tanti), contro i 343.968 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 7,6% (ieri era al 9%). Sono 202 i morti, 19 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 dicembre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.756.412. Le vittime in totale sono 136.955, con 202 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 5.020.601 in totale. I ricoverati con sintomi sono 10.089 (+366). Sono invece 587.622 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 136.733.800 - di cui 72.335.409 processati con test molecolare e 64.398.391 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.034.677 rispetto al 27 dicembre. Le persone testate sono finora 40.495.149, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo riporta che è stato eliminato 1 caso dei giorni passati in quanto non paziente Covid. La Regione Campania dichiara che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che quattro decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 22/12/2021 e il 25/12/2021. La Regione Emilia Romagna riporta che sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia dichiara che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di 2 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia riporta che i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 28/12/21 - N. 5 IL 27/12/21 - N. 13 IL 26/12/21 - N. 3 IL 25/12/21 - N. 5 IL 24/12/21 - N. 1 IL 08/12/21 La Regione Veneto segnala che una parte dei nuovi positivi sono relativi al recupero di positività dell'ultima settimana.