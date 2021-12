Covid, Pfizer: "Vaccino specifico contro Omicron pronto in primavera"

Pfizer sta lavorando a una nuova versione del suo vaccino anti- Covid specifica contro la variante Omicron del coronavirus, che sarà disponibile probabilmente dalla prossima primavera. Lo ha dichiarato Sabine Bruckner, a capo di Pfizer Svizzera, in un'intervista al quotidiano elvetico in lingua tedesca "Blick". ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Omicron, Pfizer: "La terza dose protegge"



L'azienda farmaceutica è anche al lavoro per riuscire a stimare l'efficacia dell'attuale vaccino contro le varianti del coronavirus Sars-CoV-2 attualmente emergenti. Quello che si può dire al momento, ha spiegato Bruckner, è che, dopo la vaccinazione di richiamo, "negli adulti la protezione contro la malattia provocata da Omicron è 25 volte superiore. La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso grave".

Covid, Usa: via libera della Fda alla pillola di Pfizer



Intanto, negli scorsi giorni è arrivato il via libera da parte della Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, alla pillola contro il Covid-19 di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il coronavirus. Lo ha annunciato la stessa Pfizer in una nota. "L'autorizzazione" della Fda "rappresenta un altro esempio di come la scienza ci aiuterà a sconfiggere questa pandemia", ha commentato l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, sottolineando che "questa terapia rivoluzionaria, che ha mostrato di ridurre in modo significativo i ricoveri e i decessi, cambierà la modalità con cui curiamo il Covid". Pfizer si è dichiarata pronta a iniziare immediatamente le consegne della sua pillola per il Covid negli Stati Uniti.