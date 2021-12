Covid, Usa: via libera della Fda alla pillola di Pfizer

Negli Stati Uniti è arrivato il via libera da parte della Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, alla pillola contro il Covid-19 di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il coronavirus. Lo ha annunciato la stessa Pfizer in una nota. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)