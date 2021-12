1/10 ©IPA/Fotogramma

Negli ultimi giorni, i casi di Covid in Italia sono notevolmente aumentati, così come i connazionali in isolamento non solo perché malati, ma anche perché contatti stretti di positivi. Al momento, le regole prevedono che, dopo un contatto a rischio con una persona affetta da coronavirus, serva un isolamento di 7 giorni per gli immunizzati e di 10 per i non vaccinati. Al termine del periodo stabilito, occorre in entrambi i casi un tampone rapido o molecolare negativo. Ma le regole potrebbero presto cambiare

