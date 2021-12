Covid, un anno dall’inizio delle vaccinazioni: cosa è successo

11/23 ©Ansa

Da metà aprile iniziano in Italia le vaccinazioni della fascia over 60 e dopo due/tre settimane, agli inizi di maggio, via anche per la fascia over 50. A metà maggio si aprono le prenotazioni per gli over 40 e senza limiti d’età per coloro che hanno alcune patologie, anche in forma lieve. Dagli inizi di giugno sì agli over 30 seguiti poco dopo da tutti coloro che hanno più di 12 anni. A 6 mesi dall’inizio della campagna di vaccinazione, il piano del Commissario per l’emergenza sanitaria procede rapido e a pieno ritmo