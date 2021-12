4/10 ©Ansa

MUSEI E MOSTRE – Dal 10 gennaio il Super Green Pass sarà necessario per entrare in musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre già dalla zona bianca. Ad oggi, l’accesso a questi luoghi è consentito con il Green Pass base in zona bianca e gialla

Decreto Covid, stretta sugli eventi a rischio: ecco le attività sospese fino al 31 gennaio