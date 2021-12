Covid, ordinanza Toscana: per accertare positività basta test rapido

L’ordinanza, firmata dal governatore toscano Eugenio Giani, entrerà in vigore da domani. Il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al Covid-19 senza la necessità di dover ricorrere ad un’ulteriore e successiva verifica attraverso un tampone molecolare. Intanto, nelle ultime ore, la Regione ha segnalato il picco di nuovi casi

Nella Regione Toscana il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al Covid-19 senza la necessità di dover ricorrere ad un’ulteriore e successiva verifica attraverso un tampone molecolare. E lo stesso test , inoltre, sarà considerato valido allo stesso modo per stabilire il termine dell'isolamento domiciliare e della quarantena. E' questo ciò che ha deciso un'ordinanza firmata, proprio nella giornata di oggi, dal governatore della Toscana, Eugenio Giani. A partire da domani, dunque, il test antigenico rapido positivo basterà per definire un caso di infezione da Covid e sottoporre il soggetto interessato in isolamento, senza la conferma del tampone molecolare. L’ordinanza ha stabilito anche che il test antigenico rapido dovrà coinvolgere i contatti stretti ad alto rischio, che saranno posti in quarantena.

Più richieste di tamponi molecolari rispetto alle disponibilità

L’ordinanza è arrivata anche a causa della situazione emergenziale che riguarda la Toscana: tra positivi e persone in quarantena sono attualmente “bloccati” a causa del Covid 85.196 abitanti, stando all’ultimo dato aggiornato. E, in virtù di questa situazione, le prenotazioni per i tamponi molecolari risultano superiori alle disponibilità e anche nelle ultime ore l'accesso al portale regionale che permette le prenotazioni è stato un successo per un numero di utenti molto più basso rispetto alle richieste. “C'è una richiesta molto rilevante che ha registrato un traffico di oltre 600 persone al minuto”, ha confermato proprio Giani.

Toscana: contagi in aumento

Intanto in Toscana i contagi, analizzando i dati, sono in aumento e, solamente nelle 24 ore fra il 27 e il 28 dicembre, si è verificato il picco a livello regionale pari a 4.453 nuovi positivi dall'inizio della pandemia. Tra positivi, quarantene e isolamenti volontari la situazione risulta critica, con gli ospedali sotto pressione non solo per l'aumento dei ricoveri, arrivati a 600 con 80 persone ricoverate nelle terapie intensive, ma anche per la carenza di personale sanitario, in molti casi proprio coinvolto dalle quarantene e dalle positività al coronavirus. “Se i casi di Covid e le quarantene aumenteranno, c'è il ragionevole rischio che sarà molto difficile garantire il servizio al massimo livello quando riapriranno le scuole”, ha detto il presidente del gestore unico del trasporto su gomma At, Gianni Bechelli.