Sci, nuove regole: Skipass, Green Pass e assicurazione obbligatoria

I casi di Covid-19 sono in aumento, ma il governo non ha previsto chiusure per gli impianti sciistici. Bisogna però rispettare una serie di regole, differenziate sulla base dei colori delle regioni e sul possesso o meno di un Green pass, a cui in alcuni casi è subordinato l'acquisto dello Skipass. Dal 1° gennaio 2022 entrano poi in vigore l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per tutti gli sciatori e quello di indossare il casco per tutti i minorenni