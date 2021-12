14/20 ©Ansa

FRANCIA e GERMANIA – Non è previsto, per il momento, alcun tampone per i cittadini italiani che intendono andare in Francia o Germania. Basta dare prova dell’avvenuta vaccinazione o della guarigione dall’infezione. Chi non è immunizzato deve invece presentare l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, effettuato “meno di 24 ore prima” per l’ingresso in Francia e entro le 72 o le 48 ore precedenti al viaggio in Germania (a seconda che il test sia molecolare o antigenico). Per entrare in Francia va inoltre compilato l’European digital passenger locator