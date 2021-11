Bassetti: “Quarta dose vaccino? Forse la faremo 12 mesi dopo la terza”

Parlando di un’eventuale quarta dose del vaccino anti-Covid, Matteo Bassetti ha dichiarato che “ragionevolmente potrebbe essere fatta a distanza di 12 mesi dalla terza, come richiamo”. L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha affrontato la questione nel corso di un’intervista al programma “Un giorno da pecora”, su Rai Radio 1. Affrontando la questione della nuova variante scoperta in Sudafrica, l’esperto ha sottolineato che “è giusto preoccuparsi, ma non bisogna esagerare. Stamattina ho visto troppa preoccupazione, in questi momenti bisogna tenere la barra dritta. Preoccuparsi vuol dire studiare: bisogna analizzare tutti i campioni positivi, ricordandosi che le varianti nascono dove non ci sono molti vaccinati”. Bassetti ha proseguito dicendo che il suo consiglio alle persone è quello di “vaccinarsi senza pensare troppo a quel che succede nei Paesi più remoti. Poi con gli studi capiremo se questa variante buca il vaccino e agiremo di conseguenza”.