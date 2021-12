9/14 ©IPA/Fotogramma

I VACCINI BLOCCANO LA TRASMISSIONE DEL COVID? Tenendo a mente che l’effetto protettivo “non sarà mai del 100%”, gli studi disponibili mostrano come i vaccini contro il coronavirus siano “in grado di ridurre la probabilità di infettare”. Una ricerca condotta in Israele ha rilevato come “i vaccinati avevano una riduzione del 90% del rischio di infezione asintomatica rispetto ai non vaccinati. Inoltre, chi contrae l'infezione dopo la vaccinazione sembra che abbia la carica virale inferiori agli infetti non vaccinati”