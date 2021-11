8/11 ©IPA/Fotogramma

I BAMBINI DEVONO ASSUMERE PARACETAMOLO PRIMA DI SOTTOPORSI ALLA VACCINAZIONE? – Non è consigliata una terapia “preventiva” prima del vaccino, anzi, l’assunzione di antinfiammatori o paracetamolo prima della vaccinazione potrebbe ridurre la risposta dell’organismo al vaccino. Paracetamolo o altri antinfiammatori non steroidei (Fans), come l’ibuprofene, possono essere invece assunti dopo la vaccinazione per gestire eventuali effetti collaterali come dolore locale o febbre