“Ci ho pensato molto, non credo di avere rimpianti, non perché sia stato tutto perfetto anzi, qualcosa potevamo farla meglio, abbiamo affrontato la pandemia a mani nude senza libretto di istruzioni”. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio e leader del M5S Giuseppe Conte che, intervistato a Sky TG24 Live In in diretta da Courmayeur (IL RACCONTO DELLA GIORNATA), parlando anche delle prossime elezioni del presidente della Repubblica ribadisce: “Non disdegniamo il confronto con le forze del centrodestra”. E interrogato sulla possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Colle dice: “Con tutto il rispetto, non sarà il candidato del M5S”. "Con Beppe Grillo parlo spesso e ci confrontiamo continuamente - osserva poi - Ogni tanto poi si legge un bla bla inutile, pretestuoso e polemico. Liti e gelo?Assolutamente non è così".

"Non avevamo all'inizio evidenze scientifiche sul virus"

Parlando del suo incarico da presidente del Consiglio durante la pandemia, Conte ricorda che "non avevamo all'inizio evidenze scientifiche sul virus" e ribadisce "abbiamo avviato una campagna vaccinale, senza spocchia non mi sento di avere rimpianti". E sulla questione dei banchi a rotelle: "È una polemica pretestuosa, inutile e sterile, i banchi a rotelle sono stati richiesti dai dirigenti scolastici". Poi interrogato sull'inchiesta in corso sull'operato dell'allora Commissario straordinario Domenico Arcuri, Conte dice: "Se avessi avuto dei dubbi sarei intervenuto, adesso non so nulla, se ci sono delle inchieste in corso è giusto che ci siano tutte le verifiche giudiziarie. Quello che posso augurare al Commissario Arcuri è che possa uscire da questa inchiesta a testa alta, mi farebbe molto piacere per lui, per tutti gli sforzi che ha fatto, per l'incredibile lavoro".

"Rispettiamo la volontà di Mattarella"

Interrogato poi sulla proposta di riforma costituzionale sui mandati del presidente della Repubblica, Conte osserva che "è astrattamente legittima: possiamo modificare la Costituzione ma questo non credo che modificherà le idee e le convinzioni del presidente Mattarella, sensibile costituzionalista. Rispettiamo la sua volontà e apprestiamoci a una scelta di una persona di elevato profilo, garante per tutti e che possa rappresentare l'unità nazionale". E sull'ipotesi Draghi al Colle aggiunge: "Non devo ripetermi, nessuno esclude che Draghi abbia tutte le carte in regola, però c'è un piccolo particolare che è il premier attuale in un governo di salvezza, figura autorevolissima che sta svolgendo un compito delicato, un perno di equilibrio e questa cosa non la possiamo tacere. Punto".

"Quirinarie M5s? Non facciamo caminetti"

"Le Quirinarie? Il nostro metodo è molto semplice, non ci affidiamo a caminetti ma al confronto con i parlamentari per mettere a fuoco il profilo ideale per una personalità di grande prestigio rappresentativa della ricchezza morale e culturale del nostro Paese - dice ancora Conte - Poi avvieremo un confronto con le forze politiche a partire da quelle di centrosinistra, interlocutori privilegiati, ma non disdegnando il confronto con le forze di centrodestra, perché è dovere morale allargare il campo di elezione perché è la massima garanzia che possa rappresentare tutti". E su Berlusconi al Colle aggiunge: "Berlusconi può raccogliere il favore dei 5 stelle dopo le parole sul rdc? Quella è una cosa che gli rende merito, dimostra la sua sensibilità anche verso un problema di equità sociale. È stata un'uscita molto avveduta ma metterla in correlazione alla prospettiva quirinalizia mi sembra offendere quella sua sensibilità che mi sembra genuina. Con tutto il rispetto per un leader di una forza di maggioranza, non sarà il candidato del movimento 5stelle".

"Identità M5s stravolta con 2 x mille è lettura banale"

Con l'adesione al finanziamento con il 2 x mille "non stravolgiamo la nostra identità come ho letto banalmente", dice poi Conte. "Le restituzioni? Tutti i nostri iscritti e quindi anche i parlamentari sanno bene che questo principio non può essere messo in discussione perché i nostri eletti hanno preso un impegno al momento della candidatura: quello di restituire alla comunità - aggiunge - I nostri parlamentari restituiscono alla collettività e su questo punto non cambierà il nostro Dna perché riteniamo che gli emolumenti della Camera e del Senato sono eccessivi".