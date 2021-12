Live In, Di Maio a Sky TG24: Italia incoraggia il dialogo Usa-Russia

Il ministro degli Esteri, ospite della due giorni aostana di Sky TG24, inizia parlando dei giovani la sua intervista: “La politica si occuperà di loro. La forma di partecipazione ognuno di noi la decide anche in base alla felicità privata ma credo ce ne sarà molto bisogno, anche che i giovani inizino fin dalla scuola”. Sulle crisi in atto: “C’è preoccupazione per quanto sta avvenendo a Est. Dobbiamo stare attenti che non ci siano escalation per esempio di fronte a scenari di aggressioni russe. Il conflitto tra Mosca e Kiev ci preoccupa è in atto da 7 anni e ha provocato un numero impressionante di vittime. Sono fiducioso che gli sforzi diplomatici riescano ad evitare il peggio. Il ruolo dell’Italia è molto fermo, anche nel favorire il dialogo tra Usa e Russia”. Sui fronti extraeuropei: “In Libia è stato il trionfo del multilateralismo e sono ottimista per le elezioni, un grande momento per il popolo libico”. Sui format da utilizzare: “G20 è economico, G7 è casa nostra. E non dimentichiamo che Italia è riuscita a riunire G20 sull’Afghanistan”. Chiusura dedicata alla pandemia: “L’87% del popolo italiano è vaccinato quindi l’obbligo non è un tema, abbiamo una corazza e tutto quello che sarà fatto sarà fatto per proteggere la nostra economia e le nostre famiglie. In questo momento siamo un modello in Europa”.