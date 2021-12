Live In, il saluto di Ursula von der Leyen a Sky TG24. VIDEO

Comincia Live In Courmayeur (LA DIRETTA - L'EVENTO - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA) con il saluto istituzionale della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Grazie al governo italiano e a Sky per questa opportunità. I giovani hanno dovuto rinunciare a molto durante la pandemia, per tutelare la sicurezza di tutti. Vi è stato chiesto di restare a casa e di seguire le lezioni a distanza proprio in questa fase della vita in cui l'interazione sociale è tutto. Le giovani generazioni hanno dimostrato un senso di responsabilità incredibile. Ora il minimo che possiamo fare è cercare di ricambiare, quindi non solo abbiamo fornito vaccini a tutti gli europei in tempi record, e in Italia l'80% dei giovani tra i 18 ed i 25 anni ha completato il ciclo vaccinale, ma abbiamo anche messo a punto un enorme piano di ripresa economica per garantirvi le migliori opportunità e prospettive di lavoro", ha detto.