Live In, Meloni: taglio tasse colpisce ceto medio

Il leader di FdI Giorgia Meloni, ospite a Live In Courmayeur, ha parlato di lavoro, fisco e manovra: “Il governo ha fatto una manovra con compromessi al ribasso. Anche sul taglio tasse si colpisce ceto medio con provvedimento che non incide. Noi abbiamo presentato proposte molto puntuali, spero che troveranno spazio nel dibattito parlamentare”. “Berlusconi al Colle non è facile sul piano dei numeri, ma è importante che il centrodestra sia compatto. Non è la fase per parlare di Capo dello Stato ci sono altre priorità”, ha detto riguardo alla corsa alla successione di Mattarella, aggiungendo “Non è facile governare con una coalizione con partiti litigiosi tra loro. Si potrebbe andare al voto anticipato con Draghi al Qurinale, ma anche senza”. Sul fronte Covid spiega: “Non c’è solo la campagna vaccinale, noi abbiamo avanzato anche in questo caso una serie di proposte per contrastare la pandemia e favorire la campagna vaccinale, compreso un fondo di un milione di euro per indennizzare gli italiani in caso di eventi avversi. Ma il governo ce l’ha bocciata, non si sa perché…”.