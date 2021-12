Sky TG24 Live in Courmayeur: seconda giornata in tempo reale. DIRETTA

Mancano pochi minuti al via della seconda giornata di Sky TG 24 Live In Courmayeur. Il primo tema è legato al ruolo dei giovani nel richiamare l'attenzione sul cambiamento climatico. Dopo Frans Timmermans (vicepresidente della Commissione europea), previsti gli interventi di Martina Comparelli e Giovanni Mori (i portavoce di Fridays for Future Italia) e Marirosa Iannelli (coordinatrice Clima e Advocacy di Italian Climate Network). Infine, colloquio con Francesco Starace (amministratore delegato di Enel).